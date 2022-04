Amici per la pelle arriva a Castelfranco: la seconda tappa della mostra

Un ponte fra il mondo della scuola e quello del lavoro e un’occasione per dare visibilità alle opere realizzate dagli studenti e sensibilizzare il territorio. Prosegue la mostra itinerante di Amici per la pelle, che sta portando tra le diverse scuole del distretto le preziose opere in pelle create dagli studenti nell’ambito dell’omonimo progetto.

Promosso da Unic, con Associazione conciatori e Consorzio conciatori di Ponte a Egola, Amici per la pelle si è confermato anche quest’anno tra gli eventi più attesi nelle scuole del territorio. Solo lo scorso febbraio, a Lineapelle, si è svolta la fase finale del progetto, ora la mostra è un’ulteriore occasione per dare visibilità alle opere realizzate dagli studenti.

Dopo la prima tappa dell’evento, nella scuola media Carducci di Santa Maria a Monte (leggi qui), le opere sono state presentate nei giorni scorsi all’istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto, alla presenza, tra gli altri, del presidente Associazione conciatori Ezio Castellani, di Francesco Pepe per Unic e di sindaco e assessore alla scuola di Castelfranco di Sotto, rispettivamente Gabriele Toti e Ilaria Duranti.

“Amici per la pelle – dice il sindaco Toti – è uno strumento importantissimo per i ragazzi, rappresenta un collegamento attivo tra il mondo della scuola, quindi le nuove generazioni, e il mondo del lavoro che nel nostro territorio vede protagonista il pellame. Un ringraziamento a tutti quanti promuovono e sostengono il progetto e agli studenti che anche quest’anno, con il supporto prezioso della scuola, hanno dato il massimo impegno”.

“Amici per la pelle – aggiunge l’assessore Duranti – porta con sé tutta la voglia che i ragazzi hanno di esprimersi attraverso la creatività, l’arte e la manualità. E’ un’occasione preziosa di confronto e condivisione”.

Le opere in pelle realizzate quest’anno dagli studenti erano ispirate al tema dei giochi olimpici e proprio l’istituto Leonardo da Vinci ha vinto uno dei premi più ambiti assegnati durante la finale di Lineapelle, il premio della giuria. Ad illustrare le opere, nel corso della presentazione all’istituto Leonardo da Vinci, una delegazione di studenti che hanno ringraziato le insegnanti di arte e tecnica Michela Vivaldi, Matilde Cattaneo e Marisa Giorgi, per il supporto prezioso dato nella creazione dei lavori.

Presente all’evento anche il preside dell’istituto da Vinci Sandro Sodini, che dice: “Grazie alla macchina organizzativa di Amici per la pelle, all’impegno delle alunne e degli alunni e alla passione delle docenti che le e li hanno seguiti. Crediamo che Amici per la pelle sia un importante strumento di sensibilizzazione per il territorio, anche in relazione alle future scelte, di studio, lavorative e di conoscenza che i nostri alunni e alunne si troveranno ad affrontare e a vivere”.