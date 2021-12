I ragazzi del Mulino in vetrina per Natale, insieme a L’arca del Riuso

Come era successo lo scorso anno, un bar di San Miniato Basso ha commissionato l’allestimento della vetrina e dell’albero di Natale ai ragazzi del centro diurno per disabili Il Mulino. I ragazzi, con la collaborazione dell’associazione L’arca del Riuso, hanno realizzato decorazioni natalizie con materiale di recupero come tappi di sughero, jeans, barattoli di vetro, scatole di cartone e altro ancora.

“Iniziative come queste – spiega la coordinatrice del Centro Rita Suarato – sono estremamente importanti per i nostri ragazzi. Uno degli obiettivi del servizio è infatti la loro interazione e integrazione nel contesto sociale di appartenenza mediante l’esposizione di manufatti creati nei molteplici laboratori che mirano al mantenimento e all’incremento di abilità, all’autonomia e al benessere psicofisico. Sono fondamentali quindi collaborazioni con associazioni come L’arca del Riuso di San Miniato, che si occupa della salvaguardia dell’ambiente attraverso la selezione, il recupero e il riuso degli oggetti, la sensibilizzazione del cittadino a questi temi e del coinvolgimento delle fasce più ‘deboli’ del tessuto sociale”.

La presidente dell’associazione Chiara Benvenuti auspica infatti di collaborare in futuro con altre realtà simili, con iniziative importanti come questa, possibile grazie alla disponibilità e sensibilità di Riccardo ed Eleonora dell’Alterego Cafè.