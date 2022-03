A nome della città, il sindaco Simone Giglioli ha voluto portare un saluto ai 4 volontari della Misericordia di San Miniato che sono partiti per Cracovia e Lublino, in Polonia, con un carico di alimenti, farmaci e beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina.

Tutto il materiale raccolto è stato catalogato e stoccato nelle scorse settimane e adesso è pronto per essere distribuito. I volontari, tutti dotati di patente C (per camion), si sono messi in cammino, assieme al coordinamento delle Misericordie empolesi, dotati di un furgone con carrello della Misericordia di San Miniato e un camion messo a disposizione dalla Federazione e Confederazione Nazionale delle Misericordie, a pieno carico, affrontando un lungo viaggio che si concluderà tra quattro giorni.

“Voglio per prima cosa ringraziare gli enti, le associazioni, i cittadini, le scuole e tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla raccolta messa in campo dalle Misericordie di La Scala, Isola, La Serra, San Miniato e San Miniato Basso che nelle settimane scorse hanno raccolto il materiale nelle varie sedi, mettendosi a disposizione della cittadinanza con grande generosità e divenendo un punto di riferimento per la raccolta. Oltre a loro voglio ringraziare le aziende del territorio perché ciascuna di loro ha donato ciò che serviva, scatole in cartone, spazi nei magazzini e materiali vari e un grazie all’impegno dei bambini e delle loro famiglie che, sotto il coordinamento dell’istituto comprensivo Sacchetti, sono riusciti ad ottenere uno straordinario risultato“.