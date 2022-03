Vigili del fuoco in aiuto dell’Ucraina, partiranno lunedì

Sempre di correre in aiuto degli altri si stratta. Solo che questa, i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto non dovranno domare fiamme o estrarre qualcuno dalle lamiere di un incidente. No, dovranno però farsi ore di viaggio per portare al confine con la Polonia aiuti alla popolazione ucraina.

Partirà lunedì 28 marzo la missione che coinvolgerà una decina di pompieri liberi dal servizio e impegnati nel trasporto di medicinali, generi di prima necessità, prodotti per l’infanzia in collaborazione con le Misericordie e alcune aziende della zona. Il convoglio di aiuti sarà formato da 4 mezzi carichi di prodotti e una automobile.

Queste sono le certezze, il resto è ancora da definire e i camion saranno caricati nel fine settimana. D’altra parte l’iniziativa è nata di getto, perché anche i vigili del fuoco volevano fare la loro parte. E allora hanno iniziato a fare telefonate e coinvolgere persone finché la missione non è diventata realtà. Ora il comando stabilirà i turni, per continuare a garantire il fondamentale servizio di emergenza e unirci questo, fatto di cuore e pancia oltre che della solita concretezza e lucidità del Corpo. Da qui a lunedì, insomma, di lavoro da fare ce n’è.