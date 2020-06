Fucecchio, mozione di Forza Italia per la riapertura estesa degli uffici pubblici

Una mozione in consiglio comunale a Fucecchio per chiedere la riapertura degli uffici pubblici della città metropolitana e la riapertura completa con potenziamento degli orari di ricevimento degli uffici comunali per garantire supporto ai professionisti e alle attività economiche.

A presentarlo è il gruppo consiliare di Forza Italia – Centrodestra per Fucecchio formato da Simone Testai e Sabrina Ramello anche su sollecitazione di cittadini ed ordini professionali. La mozione è rivolta non solo agli uffici pubblici comunali e intercomunali ma anche ad Asl e Soprintendenza.

Con la mozione, si legge nel dispositivo, si invita il sindaco e la giunta “ad attivarsi con la regione, la città metropolitana, l’Asl e la Soprintendenza affinchè vengano riaperti gli uffici pubblici per un normale e corretto svolgimento delle loro funzioni; a ripristinare l’apertura degli uffici comunali, in particolare Settore 3 – Edilizia e Suap; a potenziare l’orario di apertura al pubblico del Settore 3 – uffici Edilizia e Suap al fine di garantire una più veloce ripresa delle attività rimaste in sospeso pre lockdown e supporto alle attività produttive che devono districarsi tra le numerose normative in materia Covid-19”.