“Una rotatoria in cemento al posto dei new jersey”, la richiesta di Cordone

“Sollecitato da alcuni cittadini, torno alla carica nei confronti dell’assessore Fabio Gargani e del sindaco Alessio Spinelli per verificare se al posto della rotonda realizzata con i new jersey di plastica, si riuscisse a realizzare una piccola rotatoria in cemento, molto più dignitosa per la viabilità di un Comune importante come Fucecchio.

La richiesta è di Marco Cordone, consigliere comunale di Fucecchio per la Lega e consigliere nazionale Anci. La rotatoria è quella in via Sottovalle. “Sono convinto – aggiunge – che la gente che ha già apprezzato gli sforzi dell’amministrazione comunale per quella modifica alla viabilità, gradirebbe ancora di più questo nuovo tipo di rotatoria”.

Riguardo all’iter finora seguito, Cordone ricorda che “Il comune di Fucecchio emanò un’ordinanza sulla modifica sperimentale alla circolazione veicolare in via Sottovalle, entrata in vigore dal giorno 15 febbraio 2020 ed in quell’anno, anche perché sollecitato da alcuni cittadini, mi sono interessato al problema, riconoscendo gli sforzi che l’amministrazione comunale aveva fatto e sta facendo per migliorare la viabilità in zona, con un bel miglioramento nell’accesso alle attività commerciali locali.

Parlando con cognizione di causa perché sul tema in questi due anni appena trascorsi, nonostante la pandemia ho presentato due interrogazioni ed effettuato diversi sopralluoghi sul posto. Il 28 dicembre 2020 in consiglio comunale, replicando all’assessore Fabio Gargani affermai che l’antiestetico e ingombrante new jersey di plastica che delimita tutt’ora la carreggiata, andasse levato dato che alcuni elementi pieni di acqua a metà ed altri vuoti, sono anche rotti perché gli autoveicoli, a volte, li urtano e li rompono. Anche il Sindaco Spinelli, in quel consiglio comunale, intervenne e si disse d’accordo con me sul fatto che i new jersey di plastica fossero antiestetici e ingombranti e potessero creare problemi alla viabilità”.