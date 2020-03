Coronavirus, a Fucecchio 5 persone in quarantena

Sono cinque le persone che sono state messe in quarantena cautelativa nel comune di Fucecchio tra ieri sera lunedì 10 marzo e oggi martedì 11. Tutte sarebbero entrate in contatto con la 66enne risultata positiva al test per il Covid-19.

“Sono persone che mi sono state segnalate dall’Asl – ha detto il sindaco Alessio Spinelli che ha firmato le ordinanze – e adesso stanno bene”. Si tratta, infatti, di una misura a puro scopo precauzionale. Per adesso, quello della donna, è l’unico caso di Covid-19 registrato nel comune di Fucecchio e “il territorio – ha detto il sindaco – è sotto controllo grazie al costante monitoraggio dell’Asl. Nostro compito come amministrazione – ha continuato Spinelli – è far capire ai cittadini che siamo in emergenza sanitaria nazionale e quindi bisogna spostarsi soltanto se necessario, come previsto dal decreto emanato dal presidente del Consiglio dei ministri”.

In quel decreto, che estende la zona protetta a tutta Italia senza alcuna distinzione, c’è scritto chiaramente quello che si può e quello che non si può fare. Per chiarire eventuali dubbi il governo ha anche pubblicato una lista di domande e risposte utili. In caso di violazione di quanto previsto dal decreto, si rischia un’ammenda fino a 206 euro e l’arresto fino a 3 mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

“Oggi chiaramente non abbiamo fatto sanzioni – conclude il sindaco – ma nei prossimi giorni le forze dell’ordine provvederanno a far rispettare il decreto, se necessario anche elevando le prime sanzioni. Tutti devono capire che adesso bisogna stare chiusi in casa. Finora c’è stata una buona comunicazione da parte nostra e i cittadini hanno risposto bene: adesso mi appello alla loro responsabilità e chiedo di uscire solo se necessario”.

Precauzione che d’altra parte valgono per tutti. È per questo che gli uffici del comune di Fucecchio dall’11 marzo al 3 aprile compresi, saranno aperti al pubblico solo su appuntamento e solo per pratiche urgenti ed essenziali. Una misura precauzionale, quella presa dal sindaco Alessio Spinelli, per contribuire alla limitazione della diffusione del Coronavirus.

È possibile prendere appuntamento solo per pratiche urgenti ed essenziali telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13: per lo stato civile (dichiarazioni di morte e di nascita) allo 0571 268309, per l’anagrafe 0571 268240, per le carte di identità 0571 268257, per i messi comunali 0571 268703, per il protocollo 0571 268244, per la segreteria 0571 268207, per la pubblica istruzione 0571 268504, per la biblioteca, il museo, l’archivio storico 0571 268403, per i tributi 0571 268233, per il personale 0571 268261, per gare, contratti e coperture assicurative 0571 268231, per l’economato 0571 268212, per l’Informagiovani 0571 23331, per il centro impiego 0571 242626, per tirocini e preselezioni 0571 268407, per lo sportello edilizia 0571 268227 o 0571 268273 per i servizi cimiteriali 0571 279280, per l’ambiente 0571 268226 o 0571 268227 per il Suap 0571 26269, per il cantiere comunale 0571 268701 o 0571 268702 o 0571 268704, per l’Urp 0571 268257, per segnalare interventi di manutenzione 0571 268268 e la polizia municipale dell’unione dei comuni riceve solo per appuntamento chiamando al numero 0571 268600.

È possibile comunicare con i servizi tramite posta elettronica, utilizzare la modalità dell’autocertificazione utilizzando le informazioni e la modulistica pubblicata sul sito del comune, trasmettere le pratiche di residenza e cambio di abitazione tramite e-mail all’indirizzo demografico@comune.fucecchio.fi.it o tramite PEC comune.fucecchio@postacert.toscana.it (la trasmissione alla casella PEC è possibile solo da una casella di posta certificata), utilizzando la modulistica reperibile al link https://www.comune.fucecchio.fi.it/servizi/anagrafe sotto la voce “Residenza”. Infine, è possibile trasmettere le richieste di risarcimento danni non procrastinabili a data successiva al 3 aprile 2020, al Servizio Acquisti, Contratti e Economato a mezzo di raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it.

I punti Informativi per cittadini stranieri resteranno temporaneamente chiusi dal 10 marzo al 03 aprile 2020. Per informazioni è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 al numero 320.2569478.