San Miniato, alti e bassi nel weekend per le giovanili dell’Etrusca Basket

Doppio impegno per gli under 17 gold dell‘Etrusca Basket San Miniato.

Primo avversario di turno di buon livello è stato il Prato Basket Giovane. La partita parte bene sia per l’atteggiamento che per l’aggressività; un giusto approccio da parte dei padroni di casa che riescono ad imporre il gioco e a stare attaccati fino al terzo quarto. L’ultimo quarto è stato devastante per i sanminiatesi che calano di energia, sono più disattenti in difesa e segnano solo 3 punti. Persa così una partita giocata alla pari per ben tre quarti. Finisce con un punteggio però non realistico rispetto a quanto visto inizialmente.

Ultima partita del tour de force in casa di Invictus Livorno. Una partita “sottotono” giocata a punteggi bassissimi da entrambe le formazioni. L’inizio non è dei migliori: i padroni di casa si impongono con un break di 15 a 6, riagganciato poi dai sanminiatesi con grazie ad una buona intensità difensiva. Il canestro, comunque, sembra stregato anche per i buoni tiri costruiti. A cinque minuti dalla fine il tabellone segna 40 pari. La partita però sfugge di mano negli ultimi 5 minuti finali con delle palle perse e un po’ di sfiducia che fanno perdere il controllo della partita.

Etrusca Basket – Prato Basket Giovane 45-75. Tabellino: Gemignani, Poli 3, Lotti 2, Bacchi 2, Iacopini 9, Grossi, Nannetti 13, Panchetti, Spadoni, Federici 1, Mbengue 15, Gregorini. All. Petrolini

Invictus Livorno – Etrusca Basket 60-47. Tabellino: Poli, Lotti 7, Bacchi 4, Iacopini 12, Nannetti 11, Federici 1, Poli, Gregorini, Grossi n.e., Gemignani n.e., Spadoni n.e., Mbengue 12. All. Petrolini

Under 15

Arriva la prima sconfitta stagionale per l’Etrusca Under 15, che deve lasciare ai padroni di casa del Don Bosco la posta in palio. I Labronici vincono con merito una partita in cui i nostri ragazzi hanno sempre rincorso, trovando il canestro con grande difficoltà e difendendo in maniera attenta solo a tratti. Dopo una metà partita di equilibrio nel punteggio (29-27) nel terzo quarto molto male l’atteggiamento nelle fasi di transizione, in cui Don Bosco ha trovato punti facili, ancor peggio le fasi di rimbalzo, per un disastroso parziale di 26-15 che ha di fatto precluso le possibilità di vittoria permettendoci di giocare nel finale solo per mantenere la differenza canestri (+10 all’andata). Bravi i ragazzi a chiudere la partita con due minuti strepitosi che hanno permesso di ridurre il divario a 6 punti di distacco. Con questo risultato i ragazzi potranno provare lunedì a chiudere il discorso per il primo posto.

Pall. Don Bosco Livorno – Etrusca San Miniato 75-69. Tabellino: Bertini, Castaldi 10, Deffo, Ermelani 8, Gemignani 10, Gismondi 16, Guarino 5, Mugno, Santini 14, Scardigli 6. All. Regoli, Ass. Gori e Masoni.

Under 15 eccellenza

Serata di festa per l’Etrusca che può gioire con due giornate di anticipo per la conquista della vetta nella prima fase del campionato Under 15 Eccellenza. Questo risultato permetterà ai ragazzi di poter usufruire del fattore campo nelle due partite di rincorsa alle Final Four per il titolo regionale. Grande soddisfazione in casa Etrusca per un risultato fuori dall’ordinario che gratifica gli sforzi di un interno settore nel veicolare ai ragazzi i giusti messaggi sull’importanza di una corretta etica di lavoro e spirito di gruppo, valori perfettamente incarnati dal team dei coach Regoli e Gori che potranno conservare un bel ricordo di queste annate così difficile ma finalmente anche ricche di risultati importanti. Il calendario prevede adesso due partite di campionato estremamente impegnative con due squadre di assoluto valore in lizza per il miglior piazzamento nella griglia delle otto qualificate. Saranno sfide della stessa importanza di quelle successive, sia per il valore degli avversari sia per l’etica con cui ogni partita vada affrontata come test del lavoro settimanale, senza dimenticare che l’obiettivo reale è la formazione di giovani giocatori, priorità su titoli e vittorie.

Etrusca San Miniato – Sarzana Basket 111-42. Tabellino: Bertini 4, Campigli 2, Castaldi 8, Deffo 5, Ermelani 8, Gemignani 10, Gismondi 18, Guarino 19, Lami 2, Mugno, Santini 18, Scardigli 18. All. Regoli.

Under 13

Buon weekend per gli atleti classe 2009 reduci dal doppio impegno di campionato con le formazioni classificate in ultima e prima posizione. Si parte col back to back con Dream Basket Pisa. Come nella partita della settimana scorsa, il divario tra e due squadre è netto. I cangurini si prendono i due punti disputando comunque una partita che dà modo di dare tanto spazio a tutti gli atleti. Gli ospiti sono più sereni rispetto alla gara di andata e il match risulta utile nonostante il divario sul tabellone.

Domenica pomeriggio gli under 13 sono ospiti della prima della classe Us Livorno. Al PalaCosmelli i Cangurini danno davvero il meglio di sé, riuscendo a rimanere in partita per i primi 10 minuti (16-16). Scappano i padroni di casa nel secondo quarto (38-22) per poi allungare fino al +31 finale. Partita giocata con il giusto atteggiamento, utile ad imparare ad approcciare le gare con fiducia ed entusiasmo. Bravi i Labronici a non farsi intimorire e a far valere comunque il maggiore tasso fisico e tecnico. Ultimo impegno di seconda fase domenica mattina con Ies Pisa.