Si scaldano i motori per il campionato di Eccellenza: San Miniato Basso, esordio in trasferta

Ci siamo, il campionato di Eccellenza è alle porte ed è il primo ad avere il suo calendario completo.

Occhi puntati sul girone A, quello che perde il Livorno promosso in serie D ma che vede al via tante piazze di grande blasone e con un passato nei professionisti.

Ecco le sfide della prima giornata, in programma il prossimo 11 settembre: Armando Picchi – San Miniato Basso, Cuoiopelli – San Marco Avenza, Fratres Perignano – Massese, Camaiore – Fucecchio, Ponte Buggianese – Certaldo, River Pieve – Castelfiorentino, Cenaia – Pro Livorno, Tuttocuoio – Montespertoli.

Ci sono già anche le prime variazioni al programma di gare dell’avvio ufficiale della stagione, in programma il 4 settembre.

In Coppa Italia di Eccellenza Camaiore – River Pieve inizierà alle 18 mentre Cuoiopelli – Fucecchio, il derby, è in programma alle 21. In Coppa Italia di Promozione Pietrasanta – LunigianaPontremolese si gioca alle 17.

Le altre gare sono calendarizzate alle 15 per Eccellenza e Promozione e alle 16 per Prima e Seconda Categoria.

Scarica qui il calendario del girone A di Eccellenza