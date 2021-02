Foibe, incontri online con gli studenti di Castelfranco di Sotto

“Un Paese senza memoria è un Paese senza identità”. Si celebra oggi, 10 febbraio, il Giorno del Ricordo, in memoria della tragedia delle vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopo guerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Anche il comune di Castelfranco di Sotto si unisce alla commemorazione e proporrà alle scuole un percorso di approfondimento in collaborazione con Istoreco (Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea) per diffondere la conoscenza di quei tragici eventi tra i giovani in modo da conservare la memoria di quelle vicende.

Oltre agli incontri con le scuole, a disposizione di tutta la cittadinanza, nella biblioteca comunale, è allestita una vetrina tematica con volumi dedicati all’argomento. Sono stati selezionati volumi dedicati all’argomento, sia romanzi che dossier storici, per incentivare il pubblico di lettori ad approfondire il tema e saperne di più.

“La solennità di questo giorno va celebrata con rispetto e senza strumentalizzazioni – ha commentato il sindaco Gabriele Toti -. Non esiste la memoria di destra o di sinistra. Esiste la storia, la realtà dei fatti su cui si fondano le radici di quello che siamo. Diamo luce a una tragedia per troppi anni dimenticata. Parliamo ai giovani e raccontiamo loro la verità, per quanto cruda e dolorosa, solo così potremo portare avanti un senso di civiltà e di appartenenza alla patria”.