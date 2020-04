Il fumo denso e nero si è levato nel pomeriggio di oggi 14 aprile. Il fuoco, con cause e dinamica ancora in corso di accertamento, è scoppiato in un’attività di carrozzeria di San Miniato Basso.

Secondo le prime informazioni, non ci sono persone coinvolte nell’incendio ma almeno 2 automobili sarebbero andate distrutte. Le auto erano ferme in un piazzale e l’incendio ha coinvolto anche altro materiale che si trovava lì vicino. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Miniato, anche se le fiamme sembrano essere partite in modo accidentale.

Foto 2 di 2



Sul posto, per spegnere l’incendio e valutare la sicurezza e stabilità dei luoghi, ci sono i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelfranco di Sotto e San Miniato.

(Notizia in aggiornamento)