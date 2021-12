La famiglia Viti piange un’altra componente, addio Giovanna

Un altro lutto per le famiglie Viti e Toni e per la Contrada Samo. Ieri mattina 15 dicembre è venuta a mancare all’età di 82 anni Giovanna Toni, madre di Giovanni e Mirko Viti. Altre lacrime per Giovanni, da sempre maggiorente, fondatore e pilastro inesauribile della Contrada rossoblu.

Alla prematura scomparsa del fratello Mirko avvenuta a marzo di quest’anno (qui la notizia) e seguita a pochi giorni di distanza da quella della moglie, l’insegnante di lingue Maria Gomez Campos (qui), si aggiunge ora anche quella di sua madre, già ammalata ma che si trovava comunque nella propria abitazione e fortemente provata dalle due precedenti dipartite.

Un destino tragico quello della famiglia Viti e Toni, persone affabili, stimate, amate e ben volute da tutti non solo nella Contrada ma da tutti a Fucecchio dove erano conosciuti anche per il lavoro di Giovanni, installatore e riparatore di caldaie, di sua moglie Maria insegnate e del fratello Mirko pilastro ed uomo tutto fare della Contrada.

Tre persone buone che questo drammatico 2021 si è portato via lasciando nella comunità fucecchiese un vuoto enorme. Le esequie sono previste domani mattina alle 15 nella chiesa Santa Maria delle Vedute a Fucecchio.