Infermieri cercansi, ultimi giorni per iscriversi al concorso pubblico di San Miniato

Infermieri cercansi. La residenza per anziani Del Campana Guazzesi di San Miniato ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica di infermiere (categoria C – posizione economica C1).

La selezione prevede una prova orale e non verrà effettuata la prova preselettiva. Per partecipare alla selezione c’è tempo fino al 4 giugno.