Con i problemi legati al contagio di covid 19, gli attrezzi in stoffa o in materiali che non si potevano igienizzare continuamente sono stati eliminati, quindi il centro Gam si è trovato sprovvisto di una buona parte di materiale utile per l’ attività ludico motoria con elementi di psicomotricità che normalmente viene proposta per i bambini con e senza disabilità dai 3 anni.

A porre in parte rimedio a questa mancanza, è intervenuto il Lions Club di San Miniato. “In questo periodo così buio – spiega Gisella Ensabella presidente della asd Gam – per le associazioni sportive, ricevere una donazione di questo tipo ci carica di energia e ci conforta, non si sa quando potremo riessere veramente operativi, ma sicuramente avere del nuovo materiale, che rispetta le attuali norme igieniche è un gran sollievo”.

“Fa piacere l’attenzione del Lions Club per un progetto come quello che il centro Gam manda avanti già da 7 anni, in cui si propone un attività indispensabile per un armonico sviluppo psicofisico dei bambini, trasmette un gran senso di civico, un club impegnato a guardare al futuro. L’asd Gam si è trovata pronta nei mesi estivi 2020 a proporre l’attività anche all’aperto, si è organizzata per gestire al meglio e secondo le normative vigenti i centri estivi e altrettanto farà per la nuova stagione che arriverà se ci sarà la possibilità di ripartire”.