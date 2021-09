Si è conclusa la vaccinazione con dose addizionale (terza dose) per i pazienti fragili, dializzati e trapiantati che afferiscono ai centri di nefrologia e dialisi di Empoli e San Miniato, diretti dalla dottoressa Lucia Dani. In soli due giorni, sono state somministrate complessivamente 198 terze dosi con vaccino Pfizer e Moderna, secondo la tipologia del primo ciclo vaccinale.

All’ospedale San Giuseppe sono stati vaccinati 40 pazienti emodializzati durante la seduta dialitica, mentre all’ospedale Degli Infermi hanno ricevuto la terza dose 76 emodializzati, 32 pazienti dialisi peritoneale, 46 trapiantati renali, 4 pazienti pre dialisi. Ai pazienti emodializzati il vaccino è stato somministrato nelle sale dialisi durante la prima ora della seduta dialitica.

Foto 2 di 2



Agli altri pazienti è stato somministrato negli ambulatori del padiglione Montegrappa a San Miniato con un percorso di attesa, accettazione, registrazione, somministrazione, attesa post vaccino, consegna certificato vaccinale, veloce e ben organizzato. In nessuna seduta vaccinale si sono verificate reazioni avverse immediate.

La vaccinazione è stata eseguita dagli operatori sanitari dell’igiene pubblica con il supporto del personale medico e infermieristico della nefrologia e dialisi Empoli e San Miniato e della direzione sanitaria. Il parcheggio all’interno dell’ospedale di San Miniato è stato lasciato libero dai dipendenti per poter accogliere e far parcheggiare i pazienti e i loro accompagnatori. L’Azienda ha predisposto un’apposita segnaletica per indicare l’ingresso e l’uscita del percorso vaccinale.

“Siamo soddisfatti – ha detto Dani- per il risultato raggiunto. Con questa dose addizionale di vaccino siamo riusciti a mettere ulteriormente in sicurezza i nostri pazienti, sia dializzati che trapiantati. La gestione di questi pazienti fragili covid è complessa pertanto l’adesione mostrata è stata percepita positivamente dal personale sanitario. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che in questi giorni si sono impegnati per raggiungere il risultato in tempi rapidi”.