Famiglia Bertini, il covid si prende anche Liliana

Può succedere questo quando il coronavirus entra in una famiglia: uno a uno, si porta via o lascia segnati tutti i componenti. Non in tutte le famiglie è andata così, ma nel comprensorio del Cuoio, dove molti sono i contagi familiari, è capitato spesso. Particolarmente colpita è stata la famiglia Bertini, che da ieri piange anche Liliana, moglie di Gabbriello Bertini (qui) e zia di Gianluca (qui).

Liliana aveva 74 anni ed è morta ieri 25 marzo all’ospedale, dove era ricoverata per le conseguenze del covid 19. Lascia i figli Massimiliano e Giacomo. I coniugi Bertini si erano ammalati alla fine di febbraio.