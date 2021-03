Era stato il conciatore più adulto ancora al lavoro, Osvaldo è morto a 93 anni

A luglio 2017, in occasione dei 50 anni del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola di San Miniato, aveva ricevuto la targa come conciatore più anziano ancora in attività. Nella notte di venerdì 26 febbraio, a 93 anni, è morto Osvaldo Montanelli.

“Ci ha lasciato – scrivono dal Consorzio – un altro pezzo di storia delle concerie di Ponte a Egola. Osvaldo si era dedicato con passione ed entusiasmo al suo lavoro di conciatore, nella sua azienda Testi e Montanelli fino al 2019. Il Consorzio Conciatori lo ricorda con grande affetto ed esprime le più sentire condoglianze alla famiglia”.