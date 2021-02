Il Cammino contro la dipendenza da gioco d’azzardo, nuovo sportello a San Miniato

La rete contro la dipendenza da gioco d’azzardo si fa sempre più fitta. Da giovedì 4 febbraio infatti, sarà attivo un nuovo sportello a San Miniato. Ad aprirlo è la cooperativa sociale Il Cammino, impegnata nel contrasto al gioco d’azzardo patologico dal 2010 grazie all’intuizione del presidente Matteo Lami e alla forte collaborazione con don Armando Zappolini.

Partiti come spazi di ascolto all’interno della sede della cooperativa, sono poi diventati veri e propri sportelli di prima presa in carico di giocatori e accompagnamento ai servizi, crescendo di pari passo con l’attenzione alla dipendenza da gioco d’azzardo come problema.

Consapevoli del problema, era necessaria una soluzione: la vera presa in carico strutturata anche economicamente è arrivata nel 2012 con il Decreto Legge 158/2012, il Decreto Balduzzi. Da lì in poi c’è stata un’attenzione diversa ed è stato possibile attivare veri e propri sportelli di contrasto al gioco d’azzardo.

Uno dei quali, da giovedì, sarà attivato a San Miniato. E’ il terzo per la Cooperativa, già presente a Pisa ogni mercoledì (dalle 16 alle 18 alla Cittadella della Solidarietà in zona Cep) e a Ponsacco il giovedì (dalle 16 alle 18 nei locali della canonica in piazza San Giovanni Evangelista 1). Lo sportello di San Miniato sarà aperto il giovedì mattina dalle 10 alle 12 al centro di ascolto della Caritas, in Scala del Vescovado 1.

Il percorso proposto prevede la collaborazione di un’equipe composta da un’assistente sociale, un educatore e una psicologa psicoterapeuta che offrono una presa in carico e una risposta alle persone con una visione più completa in modo da poter lavorare con dipendenze, come quella del gioco, che ha come conseguenza un cambiamento della persona sotto diversi aspetti (nelle sue relazioni amicali, familiari e lavorative).

La Cooperativa collabora con i servizi per le dipendenze SerD di Pontedera, di Pisa e di Empoli e il centro antiusura di Pontedera, soprattutto per le situazioni più delicate. L’accesso allo sportello è del tutto gratuito, fruibile da chiunque a prescindere dalla residenza.

Per accedere al servizio è necessario prendere l’ appuntamento tramite il numero di telefono 366-3879780 o inviando una email a mindthegap.pisa@gmail.com.